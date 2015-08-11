ظريف عقب وصوله بيروت:المنطقة بحاجة للتعاون والاستفادة من الفرص المشتركة

وصل وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف اليوم الثلاثاء إلى بيروت فى زيارة رسمية إلى لبنان تستمر حتى يوم غد، يجرى خلالها محادثات ولقاءات مع كبار المسئولين اللبنانيين، كما يعقد لقاءات مع ممثلين عن الفصائل الفلسطينية فى لبنان.

وقال ظريف فى تصريح صحفى عقب وصوله مطار بيروت : "إننا فى هذه المنطقة بحاجة ماسة الى التعاون والاستفادة من الفرص المشتركة الموجودة أمامنا لمواجهة التحديات، مشيرا إلى أن هناك فرصة تاريخية فى هذه المنطقة .

وأضاف أننا نرى أن لعبة خطيرة تجرى من قبل "الكيان الصهيوني" بخصوص الملف النووى الإيراني".

>وتابع قائلا: "كل الضغوط التى مورست من قبل إسرائيل باءت بالفشل الذريع، وعلى هذا الأساس نقول إن هذه الفرصة تاريخية فى المنطقة للتعاون والتشاور لمواجهة التحديات ومن أهمها التطرف والكيان الصهيونى نفسه". حسب قوله

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