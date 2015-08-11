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الوسيط الدولى يدعو أطراف الأزمة الليبية للاتفاق على حكومة وحدة

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الوسيط الدولى يدعو أطراف الأزمة الليبية للاتفاق على حكومة وحدة الوسيط الدولى يدعو أطراف الأزمة الليبية للاتفاق على حكومة وحدة
دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا أطراف الصراع فى هذا البلد للاتفاق على حكومة وحدة وطنية بنهاية أغسطس آب الجارى.

وقال الوسيط برناردينو ليون الذى افتتح مفاوضات من المقرر أن تستمر ليومين فى جنيف أن مساهمة المجموعات المسلحة أمر مهم ولكنها تأتى فى الأهمية بعد العملية السياسية.

وقال ليون فى إفادة صحفية "سنعمل خلال الأيام المقبلة على أساس جدول زمنى لا بد أن يكون قصيرا ليبيا تواجه تحديات هائلة."
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