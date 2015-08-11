الحكومة الليبية :لجنة الأزمة بـ"درنة" تقدمت باستقالاتها للحكومة المؤقتة

أعلن المتحدث الرسمى باسم الحكومة الليبية المؤقتة حاتم العريبى أن لجنة الأزمة بمدينة درنة قدمت استقالتها رسمياً اليوم للحكومة .

وقال العريبى فى تصريح له اليوم، إن عمل اللجنة كان مقتصرا على تقديم الخدمات الإدارية والإنسانية للمواطنين فى المدينة، لافتا إلى أن اللجنة لم تستلم أية مبالغ مالية منذ بدأها العمل وحتى تقديم استقالتها، ولم يعط المتحدث مزيدا من المعلومات حول تقديم لجنة الأزمة بدرنة لإستقالتها.

يشار إلى أن المدينة تمر بأوضاع أمنية صعبة جراء الاشتباكات الدائرة بين كتيبة شهداء بوسليم الإرهابية القريبة من مايعرف بتنظيم الدولة والفرع الليبى لتنظيم الدولة الإسلامية “داعش” ولاية برقة، وهذا السبب أدى إلى عرقلة عمل اللجنة.

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