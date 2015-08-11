تحويل مطار قابس مطماطة العسكرى بتونس إلى مطار مدنى

سلم الجيش الوطنى التونسى اليوم /الثلاثاء/ مسؤولية الاشراف وتسيير مطار قابس مطماطة إلى هيئة الطيران المدنى التونيسية لتحويله إلى مطار مدنى لاستقبال الرحلات الداخلية والدولية.

وينظم المطار حاليا رحلتين داخليتين تونس-قابس ذهابا وايابا فى الأسبوع بالإضافة إلى بعض الرحلات الدولية غير المنتظمة.

ومن المتوقع أن يتم تعزيز الرحلتين الداخليتين برحلة ثالثة الى جانب فتح خط دولى بمطار "قابس مطماطة".

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