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تحويل مطار قابس مطماطة العسكرى بتونس إلى مطار مدنى

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تحويل مطار قابس مطماطة العسكرى بتونس إلى مطار مدنى تحويل مطار قابس مطماطة العسكرى بتونس إلى مطار مدنى
سلم الجيش الوطنى التونسى اليوم /الثلاثاء/ مسؤولية الاشراف وتسيير مطار قابس مطماطة إلى هيئة الطيران المدنى التونيسية لتحويله إلى مطار مدنى لاستقبال الرحلات الداخلية والدولية.

وينظم المطار حاليا رحلتين داخليتين تونس-قابس ذهابا وايابا فى الأسبوع بالإضافة إلى بعض الرحلات الدولية غير المنتظمة.

ومن المتوقع أن يتم تعزيز الرحلتين الداخليتين برحلة ثالثة الى جانب فتح خط دولى بمطار "قابس مطماطة".
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