عون يدعو اللبنانيين للتظاهر غدا ويحذر من وضع الجيش فى مواجهة أنصاره

دعا رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب العماد ميشال عون، اللبنانيين للتظاهر غدا فى إطار تصعيده السياسى عقب التمديد لقادة الجيش اللبنانى خاصة قائد الجيش العماد جان قهوجى رغما عن إرادته.>وقال عون فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع تكتله الأسبوعى "أطالب اللبنانيين النزول إلى الشارع، فنحن نحلم بوطن فيه قانون، فيه دستور وشعب، لا نفايات وسرقة وفساد، فجميعكم مدعوون غدا إلى التظاهر".

وتابع: "إذا كانت فكرة وضع الجيش اللبنانى فى وجهنا لا تزال واردة لديكم فالتحذير ما زال ساريا، شبابنا تربوا على المقاومة، وهناك أمور كثيرة يمكن أن نقولها لكننا تجاوزناها، وهناك أمور لا نريد أن نقولها كى لا نؤثر على معنويات أحد".. حسب قوله (فى تجديد لتحذيره السابق لقائد الجيش اللبنانى العماد جان قهوجى من وضع الجيش فى مواجهة أنصاره الذى يحتجون على التجديد للأخير).

واعتبر عون أنه "تم التلاعب بالدستور والقوانين"، وقال: "إن قائد فوج المغاوير شامل روكز (زوج ابنته) ليس نقطة ضعفي.. ملمحا إلى أنه كان هناك اتفاق على تعيينه كقائد جيش.. وأردف قائلا " "نحن لا نمازح أحدا، ولم نتحرك يوما لقضية شخصية.

وتساءل: "لماذا يريدون فرض انتخابات الرئاسة قبل الانتخابات النيابية، وكيف ذلك؟"، وقال: "إن رئيس الجمهورية الجديد ينتخبه مجلس نيابى جديد، وكل هذه القضايا ليست مقبولة، فكفى تهربا من المسؤولية لأن أولادنا سيضيعون فى المستقبل".

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