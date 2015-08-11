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بسبب مادة التكسوبلازما..مخلفات الفئران والقطط بمصانع اللانشون تسبب الإجهاض

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بسبب مادة التكسوبلازما..مخلفات الفئران والقطط بمصانع اللانشون تسبب الإجهاض بسبب مادة التكسوبلازما..مخلفات الفئران والقطط بمصانع اللانشون تسبب الإجهاض
أكد الدكتور عبد الهادى مصباح، أستاذ المناعة زميل الأكاديمية الأمريكية للمناعة، أن تصنيع اللانشون سواء باستخدام اللحوم أو فول الصويا "عجينة الصويا" يمكن أن يسبب الكثير من الأمراض نتيجة تلوث هذه اللحوم بالعديد من البكتيريا والطفيليات والفطريات مثل بكتيريا "ستافيلوكوكس" والتى تسبب التسمم الغذائى وكذلك بكتيريا السلامونيا والإيكولاى والتى تنتقل لعدم وجود نظافة فى المصانع التى يتم صنع اللانشون فيها من خلال دورات المياه وعدم الاهتمام بغسل اليدين.

وقال إن هناك بعض الطفيليات مثل "التكسوبلازما" والتى تنتقل من خلال مخلفات الفئران والقطط والتى يمكن أن توجد فى مصانع اللانشون وتلوث المنتج والتى تؤثر بدورها على عدم إمكانية الحمل فى السيدات وتسبب لهن الإجهاض وأيضًا إذا تم فرمها مع اللحم حتى إذا لم يتم فرمها فالمشكلة أن معظم هذه الأشياء تظل حية ويكون اللانشون ملفوفًا بطريقة جيدة لا تظهر فيه أى ملوثات ولكنه من الممكن أن تسبب أعراضًا غير ظاهرة مثل التعب لأى جهود أو التهاب القولون المزمن وغيرها من الأمراض الناتجة عن هذا التلوث.

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مصر 365