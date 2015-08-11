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"الكهرباء" رداً على انقطاع التيار: خارج عن إرادتنا.. وفعلنا كل ما هو ممكن

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"الكهرباء" رداً على انقطاع التيار: خارج عن إرادتنا.. وفعلنا كل ما هو ممكن "الكهرباء" رداً على انقطاع التيار: خارج عن إرادتنا.. وفعلنا كل ما هو ممكن
قال الدكتور محمد اليمانى، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، إن الكهرباء شهدت تحسنا كبيرا لهذا الصيف مقارنة بالصيف الماضى، ولكن انقطاع الكهرباء اليوم يرجع لدرجات الحرارة المرتفعة ووصلات الكهرباء غير قانونية، مما ترتب عليه بعض الانقطاعات فى بعض مناطق القاهرة والجيزة، وخط المترو قبل أن تتحرك فرق الصيانة وتستعيد الخدمة، مضيفاً "عملنا كل ما هو ممكن وسبب الانقطاع أمور خارجة عن إرادتنا وأصلحنا الأعطال فوراً".

وناشد اليمانى فى مداخلة هاتفية عبر فضائية الحياة ببرنامج الحياة اليوم، المواطنين الترشيد فى الاستهلاك وعدم استخدام الأجهزة غير الضرورية وضبط أجهزة التكييف.

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