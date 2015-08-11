5 مشاهد مضيئة لوائل جمعة مديرا للكرة

اللقطات الجميلة تختفي وسط النتائج المتخبطة. هذه قاعدة قالها وائل جمعة وقتما كان مديرا للكرة في الأهلي ويتفاداها FilGoal.com برسم أجمل 5 لقطات للصخرة في مهنة لم يعمل بها أكثر من سنة.

جمعة كان بطلا كلاعب. كمدير للكرة نهاية مسيرته تجعل الجمهور يحكم عليه بأنه لم ينجح، لكن هناك 5 لقطات تقول إن الصخرة عاش رحلة فيها الكثير من الأشياء الجميلة التي اختفت وسط النتائج السيئة للفريق.

• الدفاع عن كريم بامبو

كريم بامبو دخل في مشكلة مع أحد أفراد الأمن خلال مباراة الأهلي مع الاتحاد السكندري. الصخرة تدخل وانتزع اللاعب من بين قوات الأمن.

جمعة كمدير للكرة تحرك حاميا لاعبه وبإبعاد عناصر الشرطة قبل التفاهم معها وتوضيح اللبس الذي أدى لهذه القطة بشكل عام.

• حين رفع حسام غالي على كتفه بعد موقف الشارة

بعد سحب شارة القيادة من حسام غالي بفترة قصيرة رفع وائل جمعة اللاعب على كتفه وهما يحتفلان بفوز الأهلي على الإفريقي التونسي بركلات الترجيح في مباراة فاصلة بالكونفدرالية الإفريقية.

تلك اللقطة أظهرت أن جمعة نجح في علاج الكثير بالنسبة لغالي بعد موقف صعبد في مباراة حرس الحدود أدى إلى انتزاع شارة القيادة من ذراعه.

من حينها غالي يقدم أفضل مستوياته منذ سنوات.

• متعب في الخماسي بعد الحادثة بينهم

متعب غاضب من عدم المشاركة وقد أبدى امتعاضه من هذا.

وائل جمعة تحرك في طريقين منفصلين. أولا استبعد عماد متعب من قائمة المباراة الثانية.

ثم الأهم حين سأله FilGoal.com عن 4 لاعبين سيصطحبهم وهو يشكل فريق نموذجي لمباراة خماسي. فكان أول اسم في إجابته هو "عماد متعب".

• بعد رحيل جاريدو.

بعد رحيل جاريدو بساعات اجتمع وائل جمعة مع اللاعبين بحسب ما كشف عنه لاحقا لـFilGoal.com.

جمعة تحدث مع كل لاعبي الأهلي لحثهم على الاستفاقة، قائلا: "قدراتكم وإمكانيتكم تنافسوا على أي بطولة. لا تنسوا من أنتم ولمن تلعبون".

مع هذه الكلمات عمل جمعة مع فتحي مبروك على استعادة الفريق للهدوء ودعمه في قراراته لفرض السيطرة والنظام داخل الأهلي. ما أثمر عن نتائج إيجابية في بداية مسيرة المدرب المصري.

• مصالحة غالي

في الموقف الأخير الذي تسبب في رحيل جمعة هناك لقطة مهمة.

وائل جمعة كان يعرف أن رحلته مع الأهلي كمدير للكرة انتهت بعد استبعاده من السفر مع الفريق إلى تونس.

ورغم أن السبب المباشر في تلك النهاية كان حسام غالي. لكن جمعة حرص على أن يجتمع باللاعب ليتصالح الثنائي حتى وإن كان الصخرة سيرحل في النهاية.