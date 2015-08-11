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حجازي على رادار إسبانيول وبيتيس ورايو فايكانو

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حجازي على رادار إسبانيول وبيتيس ورايو فايكانو حجازي على رادار إسبانيول وبيتيس ورايو فايكانو

يبدو أن أيام أحمد حجازي مدافع فيورنتينا أصبحت قليلة فاللاعب يحظى باهتمام أكثر من فريق في ظل عدم الحصول على فرصته مع الفيولا.

حجازي الذي انضم لفيورنتينا في صيف 2012 لم ينل فرصته في المشاركة مع الفريق بسبب الإصابات وجاهزية مدافعي الفريق الإيطالي.

وأشار تقرير موقع فيولا نيوز أن أندية إسبانيول وريال بيتيس ورايو فايكانو تهتم بضم اللاعب البالغ من العمر 24 عاما.

وأضاف أن بعض الفرق الإيطالية ترغب في ضم المدافع المصري مثل بيريشيا وكاربي وإنتيلا.

ويرفض حجازي الخروج معارا لأحد فرق الدرجة الثانية أو الثالثة في إيطاليا هذا الصيف.

عقد مدافع الإسماعيلي السابق ينتهي مع العملاق الإيطالي فيورنتينا في يونيو 2016. ويحق له التوقيع لأي ناد والرحيل له مجانا في الصيف مع يناير المقبل.

وصرح مصدر مقرب من حجازي لـFilGoal.com يوم الاثنين أن فيورنتينا يرغب في تمديد عقد اللاعب هذا الصيف.

حجازي يرحب بحسب المصدر، لكنه في الوقت نفسه اشترط أمرا هاما على فيورنتينا وربطه بشكل رئيسي بقراره وهو اللعب.

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