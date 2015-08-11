اعتنى ببشرتك على الطريقة الرومانية

من الأدوات التى كان يستخدمها الرومانيون القدماء للعناية ببشرتهم والحفاظ عليها هو زيت الزيتون؛ فزيت الزيتون ذو خصائص مضادة للأكسدة ومضادة لالتهابات مما يجعله الأبرع في الحفاظ على نضارة وتنعيم البشرة..

ولقد كان الرومانيون يقومون بتطبيق زيت الزيتون يوميًّا على بشرتهم لتنعيمها وإكسابها النضارة المطلوبة، بالإضافة إلى ذلك كان زيت الزيتون هو العنصر الرئيسي في النظام الغذائي الخاص بهم، فمضادات الأكسدة التي توجد في زيت الزيتون لا تؤثر فقط على نضارة البشرة ولكن على صحة الجسم بأكمله.

إليك "سيدتي" الطرق المختلفة لنضارة بشرتك على طريقة الرومانيين باستخدام زيت الزيتون:

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1.للشفاه: قومي بوضع زيت الزيتون يوميًّا على شفتيك واتركيه قليلًا وستحصلين على شفاه رطبة وبراقة مع مرور الوقت.

2.لنعومة البشرة: قومي بوضع زيت الزيتون على بشرتك يوميًّا قبل النوم لتستفيد به بشرتك أثناء النوم وفي الصباح اغسلي بشرتك بالغسول الخاص بك.

3.للمرفقين والكعبين: قومي بوضع زيت الزيتون باستمرار على المرفق والكعب للحفاظ على ملمسهم الناعم وللتخلص من جفافهم وتشققهم.

4.لتقشير البشرة: قومي بمزج ملعقة من السكر مع ملعقة من زيت الزيتون وافركيها على بشرتك بحركات دائرية، ثم اشطفي وجهك جيدًا ورطبيه بالقليل من زيت الزيتون.

5.لنعومة الجسم: قومي بإضافة القليل من زيت الزيتون إلى ماء الاستحمام الخاص بك واسترخي فيه لبعض الوقت، فذلك سيعمل على نضارة ونعومة جسمك بأكمله.

6.قناع للبشرة: قومي بمزج ملعقة من زيت الزيتون+ صفار بيضة + ملعقة من عصير الليمون+ ملعقة صغيرة من الشاي. ضعي المزيج على بشرتك واتركيه من عشر دقائق إلى ربع ساعة، ثم اغسلي وجهك بالماء الدافئ، ثم الماء البارد.

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