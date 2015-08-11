إيرانية تحارب الإرهاب بجمالها... فاكتشفي كيف؟

إنها هيلان عبد الله صاحبة العيون الجذابة والشعر الحريريّ، التي أبهرت متابعي مواقع التواصل الاجتماعي بجمالها. هذه المغنية ولدت في إيران، وتحمل الجنسية الفنلندية. عُرفت بأغنيات البوب وبأسلوبها الإنساني في أداء رسالتها، إلا أنها اشتهرت مؤخّراً في طريقتها الجديدة للدفاع عن حقوق الإنسان عبر محاربة الجماعات المتطرفة بجمالها. بعيداً عن هدف "الكليب" الأخير، فإنّ جمال هيلان عبد الله كان لافتاً، وقد اتبعت أساليب جديدة في تسريح الشعر وتطبيق مكياج العين. تابعي هذا الموضوع للحصول على إطلالة هيلان عبد الله.

تسريحات الشعر الطويل على غرار هيلان:

إنها موضة الشعر المنسدل، وها هي هيلان تعتمدها في أغلب صورها، مع إضفاء لمسة التميّز الخاصّة بها:

الشعر الأحمر المنسدل مع الفرق العشوائي الذي يمنحها إطلالة جذابة وطبيعية.

إضافة التوربان الأبيض مع حبّة السوارفسكي على الشعر المنسدل بشكل يمنح تسريحتك شكلاً عصرياً.

أما إذا أردت رفع شعرك الطويل على غرار هيلان، فالنصيحة هي الابتعاد عن الكلاسيكيّة واعتماد الطرق العصرية:

تجعيد الشعر بتموّجات عريضة، ثمّ رفعه بشكل نصفيّ على أعلى الرأس، ولفّ الربطة بخصلة من الشعر، مع ترك الغرّة منسدلة على الوجه.

شدّ الشعر المجعّد على شكل ربطة ذيل حصان مرتفعة، ولفّ الربطة بخصلة من الشعر. يُمكنك إضافة بعض الخصل المجعّدة المستعارة للحفاظ على كثافة الشعر من الخلف.

تسريحة " ميني ماوس": للحصول على هذه التسريحة، اتركي الغرة منسدلة، وقسّمي شعرك إلى قسمين متساويين، ثمّ اربطي كلّ قسم عند أعلى الرأس، ولفّيهما على شكل كعكة عشوائي.

وتبقى التسريحة الجانبية مع الشعر المنسدل المرفوع بشكل نصفي، من جهة واحدة من الوجه، هي الأجمل والأسهل، والتي تناسب كلّ الأوقات. ننصحك باختيار الجهة التي تجدينها الأجمل في وجهك لترفعي شعرك وتبرزي جمالها.

بالانتقال إلى المكياج، تشتهر هيلان بعيونها الجذابة، وهي تدرك تماماً كيفية إبرازها بالمكياج عبر اعتماد الطرق الآتية:

الأي لاينر المجنح بشكل يسحب العين ويجعلها تبدو أكبر.

الرموش المستعارة الكثيفة التي تبرز جمال العين.

مكياج العيون السموكي البنيّ على اختلاف تدرّجاته.

استخدام ظلال العيون "البوردو" ورسم الأي لاينر فوقه بشكل يتخطى الزاوية الخارجية للعين.

تحديد العين عند الجفنين العلوي والسفلي على طريقة "المنقار" .

خدعة الكحل الأبيض داخل العين عند الجفن السفلي.

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