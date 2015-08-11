6 إصدارات جديدة في مجموعة Lipstuck

Wow by Wojooh لديها ملمع الشفاه Lipstuck المثالي للصيف، وأروع ما في الأمر أنّه متوفّر الآن بستّة ألوان جديدة!

Lipstuck هو ملمع شفاه سائل صُمّم لتدوم باقة ألوانه غير اللامعة والحادّة لفترة طويلة.. إنّه مقاوم للماء ولا يلطّخ، بل يبقى ثابتاً جدّاً، لذا لا تقلقي حيال ترك أثر خلفك!

ثمّة المزيد من الأخبار الجيّدة: على عكس العديد من ملمعات الشفاه، سيبقي Lipstuck شفتيك مرطّبتين ويزيّنهما الآن بألوان Sand Storm، Chili Fever، Pink Poem، Pink Orient، Purple Essence وRoyal Plum، وهي إضافات جديدة إلى مجموعة Lipstuck الواسعة أساساً والمؤلّفة من Sugar Tan، Henna Stain، Sumac Spice، Oud Rose، Zanzibar Coral، Fuchsia Garden، Gold Rose وVelvet Pink.

لقد اخترنا مقاربة مختلفة لدى ابتكار ألوان ملمع الشفاه Lipstuck لتتماشى مع جوّ أي مناسبة قد تتّم دعوتك إليها بشكل غير متوقّع هذا الصيف.

الإطلالة 1:

هل أنت خارجة مع أصدقائك لحضور حفلة موسيقية؟ أشعري أنّك نجمة لامعة عبر مزج إثنين من ألوان ملمع الشفاه Lipstuck: ضعي لون Chili Fever على زاوية شفتيك ثمّ استعملي لون Henna Stain في وسطهما. تناولي فرشاة الشفاه الخاصّة بك واخلطي الحدود الفاصلة بين اللونين لتحقيق تأثير مدوّ.

الإطلالة 2:

هل تتوجّهين إلى المول للتسوّق؟ أسرقي أنظار الجميع مع شفاه ورديّة بشكل مبهر عبر وضع لون Royal Plum على شفتك العليا وVelvet Pink على تلك السفلى. أغلقي شفتيك على بعضهما البعض قبل أن تجفّ التركيبة بغية مزج اللونين.

الإطلالة 5:

هل تتوجّهين لتناول وجبة في الهواء الطلق؟ سلاحنا السري هو Pink Poem وZanzibar Coral. ضعي اللون الأوّل على شفتك السفلى والثاني على شفتك العليا، واخلطيهما معاً للحصول على تأثير يدوم طويلاً.

تمتاز الإصدارات الستّة الجديدة ضمن مجموعة Lipstuck من Wow by Wojooh باللون، القوام، الجودة والثبات الملائم لتبقى على حالها في أكثر أيّامك انشغالاً. ولقد ابتكر ملمع شفاه Lipstuck ليرافقك في كافّة الأوقات، لذا لا بدّ لك من أن تعشقي ملمع الشفاه السائل هذا الذي يؤمّن كلّ هذه الميزات وأكثر!