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6 يوليو.. الحكم فى تحويل 3 مدرسين بالدقهلية لـ"التأديبية"

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6 يوليو.. الحكم فى تحويل 3 مدرسين بالدقهلية لـ"التأديبية" 6 يوليو.. الحكم فى تحويل 3 مدرسين بالدقهلية لـ"التأديبية"

حجزت محكمة مجلس الدولة بالمنصورة، النظر فى قضية تحويل ثلاثة معلمين لمحكمة تأديبية، على خلفية دعوتهم لإضراب عام أول العام الدراسى فى سبتمبر الماضى والاعتصام، واتهامهم بتعطيل العمل العام والدعوة إلى الإضراب لجلسة 6 يوليو القادم للنطق بالحكم.

يذكر أن أعضاء من نقابة المعلمين المستقلة قاموا بتقديم إقرارات بأنهم شاركوا فى الإضراب بمحض إرادتهم ولم يجبرهم أحد على المشاركة فى الإضراب، وطالبوا بتوقيع عقوبة عليهم أن وقعت على زملائهم.

ونظم العشرات من أعضاء نقابة المعلمين المستقلة والتيار الشعبى والتحالف الشعبى الاشتراكى وقفة أمام محكمة مجلس الدولة بالمنصورة احتجاجا على تحويل ثلاثة من أعضاء النقابة للمحكمة التأديبية لاتهامهم بتحريض المدرسين على التظاهر والاعتصام أوائل العام الدراسى الحالى وردد المتظاهرين هتافات ضد جماعة الإخوان، يذكر بأن تم تحويل أيمن البيلى وكيل نقابة المعلمين المستقلة وعبد اللطيف محمود وبهية يس أعضاء النقابة لمحكمة تأديبية وهو ما اعتبروه إرهابا من النظام الحالى لهم لتكميم الأفواه.


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