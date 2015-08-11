محافظ قنا: بدء العمل بمشروعات استصلاح الأراضى بالمراشدة

أكد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، أن زيارة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء لمحافظة قنا انتهت منذ قليل، رافقه خلالها عدد من الوزراء لتفقد مشروع الاستصلاح الزراعى لآلاف الأفدنة بمحافظة قنا.

وأضاف الهجان أن جميع المشاكل التى كانت تواجه مشروع استصلاح الأرض الزراعية بصحراء المراشدة انتهت، وتم البدء فعليًا فى ضخ المياه للترعة والعمل فى محطات الرفع المتوقفة منذ سنوات طويلة، لافتًا إلى أن جميع الأراضى الواقعة بصحراء المراشدة وحتى مركز نجع حمادى سيتم وضع مخططات لمشروعات كبرى تعود بالنفع على أبناء المحافظة.