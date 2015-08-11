حى المنتزه يشن حملات إزالة ويفرض غرامات مالية على المخالفين

قامت وحدة الإزالة والتحفظ بحى ثان المنتزه برئاسة اللواء عادل سلامة بشن حملة إزالة اشغالات مع تغريم المخالفين من أصحاب تلك المحال بغرامات مالية قيمتها 400 جنيه لأحد البازارات على الشاطئ و300 جنيه لإحدى الكافتيريات و300 جنيه أخرى لمخبز.

جاءت الحملة تحت إشراف د. ضيف سليمان معاون رئيس الحى للإزالة، وأحمد الأنصاري المشرف بالوحدة وذلك فى إطار جهود حى ثان المنتزه للقضاء على الإشغالات

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