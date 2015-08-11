مدير تفتيش مجازر السويس: صعق الحيوانات بالكهرباء لا يمت للإسلام بصلة

قال الدكتور لطفى شاور، مدير عام التفتيش على اللحوم والمجازر بالسويس، إن صعق الحيوانات بالكهرباء قبل ذبحها لا تمت إلى الدينى الإسلامى بصلة، مؤكدا أن إزهاق روح الحيوان بالذبح فقط، وذلك على الطريقة الشرعية وسنة النبى.

وأضاف الدكتور لطفى شاور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى جابر القرموطى، ببرنامجه "مانشيت"، المذاع على فضائية "أون تى فى" أن الهدف من صعقها قبل ذبحها توفير العمالة، مضيفا أن عملية الصعق تؤدى إلى تجمد الدم بالحيوانات.

وأشار عام التفتيش على اللحوم والمجازر بالسويس إلى أن الانتهاكات، التى تحدث فى مجازر البساتين لا تمت للإسلام بصلة، ولابد من الذبح بالطريقة الإسلامية، التى شرعها الله.

يذكر أن بعض وسائل الإعلام نشرت فتوى منسوبة إلى بعض علماء الأزهر الشريف تجيز استخدام الكهرباء لذبح الحيوانات، فتوسعت وسائل أخرى، ونسبت الفتوى إلى الأزهر الشريف.