وفاة رئيس قسم الانضباط بمديرية أمن البحر الأحمر متأثرا بإصابته فى حادث

لقي العقيد مصطفي الشايب رئيس قسم الانضباط بمديرية أمن البحر الأحمر مصرعه متأثرا بجراحه بعد أن صدمته سيارة أمام مكتب بريد الغردقة.

وتشهد أركان مستشفى الغردقة العام تجمع عدد كبير من قيادات مديرية الأمن وعلي رأسهم اللواء عادل التونسي مدير أمن البحر الأحمر للصلاة على جثمان الفقيد داخل مسجد مستشفي الغردقة العام وتشييع جثمانه لمسقط رأسه بالقاهرة.

وكان قد نقل العقيد مصطفي الشايب مصابا الي مستشفي الغردقة العام ظهر اليوم بعد ان صدمته سياره مسرعه امام مكتب بريد الغردقة الرئيسي.

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