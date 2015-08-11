أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وفاة رئيس قسم الانضباط بمديرية أمن البحر الأحمر متأثرا بإصابته فى حادث

Google+ Print
وفاة رئيس قسم الانضباط بمديرية أمن البحر الأحمر متأثرا بإصابته فى حادث وفاة رئيس قسم الانضباط بمديرية أمن البحر الأحمر متأثرا بإصابته فى حادث
لقي العقيد مصطفي الشايب رئيس قسم الانضباط بمديرية أمن البحر الأحمر مصرعه متأثرا بجراحه بعد أن صدمته سيارة أمام مكتب بريد الغردقة.

وتشهد أركان مستشفى الغردقة العام تجمع عدد كبير من قيادات مديرية الأمن وعلي رأسهم اللواء عادل التونسي مدير أمن البحر الأحمر للصلاة على جثمان الفقيد داخل مسجد مستشفي الغردقة العام وتشييع جثمانه لمسقط رأسه بالقاهرة.

وكان قد نقل العقيد مصطفي الشايب مصابا الي مستشفي الغردقة العام ظهر اليوم بعد ان صدمته سياره مسرعه امام مكتب بريد الغردقة الرئيسي.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365