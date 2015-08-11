الرئاسة: معلمو المحافظات طالبوا بتدخل السيسى لحل مشكلة الرسوب الوظيفى

التقى عدد من أعضاء المجلس التخصصى للتعليم والبحث العلمى التابع لرئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء، بوفد من المعلمين من مختلف أنحاء الجمهورية فى مقر المجالس التخصصية بمصر الجديدة، بشأن الوقوف على مشكلات ومطالب المعلمين.

وأشار البيان الصادر عن المكتب الإعلامى للرئاسة، اليوم، إن اللقاء حضرها الدكتور طارق شوقى الأمين العام للمجالس التخصى للتعليم والبحث العلمى وعدد من أعضاء المجلس الذين استمعوا لرؤية ومطالب عدد من المعلمين من مختلف أنحاء الجمهورية، بهدف الوقوف على مشكلات ومطالب المعلمين.

وأوضح البيان: "استمر اللقاء ما يزيد عن ثلاث ساعات وعرض المعلمون الذين حضروا من محافظات"الإسكندرية، والغربية، والمنوفية، والقليوبية، والسويس"، المشكلات التى يعانون منها، كما تقدموا بعدد من المطالب جاء فى مقدمتها مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لإنهاء فرض الحراسة على نقابة المهن التعليمية ومعالجة مشكلة الرسوب الوظيفى التى يعانى منها معظم المعلمين، كما طالبوا إن يكون المعاش على أخر أجر شامل وليس على أساسى المرتب ومراعاة حقوق العاملين المالية والأدبية.

وأضاف البيان: "تطرق النقاش إلى رؤية الحضور من المعلمين لعملية تطوير المنظومة التعليمية وتقدم المعلمون بعدد الاقتراحات والأفكار فى هذا الشأن تعتمد على تطوير المناهج الدراسية وكذلك رفع كفاءة المعلمين ووضع نظام امتحانات يعكس توجهات المنهج فى التفكير الناقد.

ومن جانبهم وعد أعضاء المجلس التخصصى للتعليم والبحث العلمى، المعلمين الحضور بدراسة هذه المقترحات والأفكار والعمل على تكرار هذه الجلسات بهدف الاستماع لكافة المطالب وتكوين رؤية واضحة عن حال المعلمين ومشكلاتهم كما وعد أعضاء المجلس بنقل مشكلات ومقترحات المعلمين إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى.



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