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حمزة زوبع يعترف:طالبنا عناصرنا بالتصعيد فى اعتصام رابعة للوصول لنقطة تفاوض

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حمزة زوبع يعترف:طالبنا عناصرنا بالتصعيد فى اعتصام رابعة للوصول لنقطة تفاوض حمزة زوبع يعترف:طالبنا عناصرنا بالتصعيد فى اعتصام رابعة للوصول لنقطة تفاوض
فضح حمزة زوبع، القيادى الإخوانى، جماعة الإخوان، وكشف أن الجماعة كانت تعلم أن اعتصام رابعة العدوية لم يكن ليعيد مرسى، ولكنهم كانوا يطلبون أنصارهم بالتصعيد من أجل الوصول لمرحلة التفاوض.

وقال حمزة زوبع، المتحدث الإعلامى لحزب الحرية والعدالة المنحل على أحد القنوات الإخوانية: "كنا نعلم أن هذا الاعتصام – فى إشارة إلى اعتصام رابعة - لن يرد محمد مرسى إلى منصبه، متابعا: "قد يسأل البعض لماذا كنتم تقولون للناس فى الاعتصام "مرسى سيعود غداً أو بعد غد"؟ لأنه كان نريد أن نصل إلى نقطة التفاوض.


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