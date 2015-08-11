ظريف: هناك لعبة خطرة تجرى ميدانياً ويجب التعاون لمواجهة التحديات

قال وزير الخارجية الايرانى محمد جواد ظريف لدى وصوله مطار بيروت اليوم الثلاثاء، فى تصريح مقتضب من المطار، أن "هناك لعبة خطرة تجرى ميدانياً وهناك ضرورة للتعاون لمواجهة التحديات".

وقال ظريف، الذى وصل بيروت فى زيارة قصيرة، إنه سيلتقى بعدد من المسؤولين اللبنانيين "من أجل تطوير التعاون بين البلدين وبحث السلام والأمن فى المنطقة".

وتابع ظريف "إن مجيئى إلى لبنان فرصة تاريخية، حيث أرى أن هناك لعبة خطرة تجرى ميدانيا، ومن هنا فان التعاون والتشاور ضروريان لمواجهة التحديات".

وأفاد بيان صادر عن السفارة الايرانية فى لبنان اليوم الثلاثاء أن ظريف سيلتقى مساءً اليوم تمام سلام رئيس الوزراء اللبنانى، وأنه من المقرر أن يلتقى غدا بوفد من الفصائل الفلسطينية ورئيس مجلس النواب نبيه برى بالإضافة نظيره اللبنانى جبران باسيل.

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