ناشط حمساوى معتقل فى اسرائيل يكشف عن تزويد ايران للحركة بالمال والسلاح

ذكرت الاذاعة الاسرائيلية اليوم الثلاثاء أن ناشطا حمساويا اعتقلته السلطات الاسرائيلية كشف النقاب عن قيام ايران بتحويل اموال للحركة وتزويدها بالوسائل القتالية المطورة والاجهزة الالكترونية وانها كانت تدرب عناصر حماس على استخدام الطائرات الشراعية بغية اقتحام اسرائيل جوا لارتكاب اعتداءات.

وقال الناشط الحمساوى ويدعى ابراهيم عادل شحادة الشاعر 21/عاما/ خلال تحقيقات معه أن حماس تستغل الوسائل والمواد التى يتم ادخالها إلى القطاع لاعادة اعماره لاغراضها العسكرية وان افراد الحركة يقومون بتخزين متفجرات فى مبان سكنية فى مناطق ماهولة بالسكان علما بان الحركة تخشى من غارات اسرائيلية على مخازنها، حسب الاذاعة.

وقالت الاذاعة أن الشاعر كان ضالعا فى حفر انفاق هجومية من القطاع وفى القتال ضد قوات جيش الدفاع خلال عملية الجرف الصامد فى قطاع غزة كما كان ضالعا فى تدريب عناصر حماس على القتال واستخدام الوسائل القتالية والمتفجرات. وكشف الشاعر لمحققيه تفاصيل عديدة عن اعمال حفر الانفاق فى منطقة رفح وعن خطط حماس الهجومية.

وأضافت الاذاعه انه بعد ظهر اليوم الثلاثاء كشف النقاب عن لائحة اتهام قدمت إلى المحكمة المركزية فى بئر السبع قبل عشرة ايام ضد الشاعر.

من جهة أخرى ذكرت مصادر فلسطينية أن الشاعر اعتقل فى معبر ايرز قادما من غزة لدى توجهه إلى مستشفى الاهلى فى الخليل لتلقى العلاج الطبى.

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