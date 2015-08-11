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الأحزاب العربية المدنية ترحب بالحوار السعودى الروسى

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الأحزاب العربية المدنية ترحب بالحوار السعودى الروسى الأحزاب العربية المدنية ترحب بالحوار السعودى الروسى
رحبت منظمة الأحزاب العربية المدنية ببدء الحوار الروسى السعودى ، معتبرة أنه سيمثل نقطة إنطلاق جديدة لتسوية بعض الأزمات العربية وفى مقدمتها الأزمة السورية فى ضوء ما أعلن اليوم خلال لقاء موسكو بين وزيرى الخارجية السعودى عادل الجبير ، والروسى سيرجى لافروف .

وأكد محمود نفادى المتحدث الرسمى باسم المنظمة فى تصريح صحفى اليوم الثلاثاء أن عددا من الدول العربية وفى مقدمتها لعب دورا إيجابيا فى سبيل بدء الحوار الروسى السعودى ، مطالبا النظام السورى بأن يتجاوب مع أى مبادرات جديدة يتم طرحها لحل الأزمة وتخفيف معاناة الشعب السورى.

وقال ان روسيا تعتزم طرح مبادرة جديدة لحل الأزمة السورية ، وأن يكون للرياض دور أكثر فاعلية خلال المرحلة المقبلة خاصة وأن موسكو ستبلغ النظام السورى بنتائج الحوار الروسى السعودى بين وزيرى خارجية البلدين.
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