الأحزاب العربية المدنية ترحب بالحوار السعودى الروسى

رحبت منظمة الأحزاب العربية المدنية ببدء الحوار الروسى السعودى ، معتبرة أنه سيمثل نقطة إنطلاق جديدة لتسوية بعض الأزمات العربية وفى مقدمتها الأزمة السورية فى ضوء ما أعلن اليوم خلال لقاء موسكو بين وزيرى الخارجية السعودى عادل الجبير ، والروسى سيرجى لافروف .إعلان - Ads إعلان - Ads
وقال ان روسيا تعتزم طرح مبادرة جديدة لحل الأزمة السورية ، وأن يكون للرياض دور أكثر فاعلية خلال المرحلة المقبلة خاصة وأن موسكو ستبلغ النظام السورى بنتائج الحوار الروسى السعودى بين وزيرى خارجية البلدين.
وأكد محمود نفادى المتحدث الرسمى باسم المنظمة فى تصريح صحفى اليوم الثلاثاء أن عددا من الدول العربية وفى مقدمتها مصر لعب دورا إيجابيا فى سبيل بدء الحوار الروسى السعودى ، مطالبا النظام السورى بأن يتجاوب مع أى مبادرات جديدة يتم طرحها لحل الأزمة وتخفيف معاناة الشعب السورى.
وقال ان روسيا تعتزم طرح مبادرة جديدة لحل الأزمة السورية ، وأن يكون للرياض دور أكثر فاعلية خلال المرحلة المقبلة خاصة وأن موسكو ستبلغ النظام السورى بنتائج الحوار الروسى السعودى بين وزيرى خارجية البلدين.
>