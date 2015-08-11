بليند عن اللعب كمدافع: لدي ما يكفي من الذكاء للتألق في ذلك المركز

يؤمن دالي بليند لاعب مانشستر يونايتد أنه يمتلك قدر كافي من الذكاء ما يجعله قادرا على اللعب كمدافع على الرغم من قصر قامته.

وشهدت المباريات الودية ولقاء توتنام في الدوري الإنجليزي اعتماد لويس فان جال المدير الفني لمانشستر يونايتد على بليند كقلب دفاع بجوار كريس سمالينج بدلا من إشراكه في خط الوسط.

وتحدث بليند لقناة يونايتد التليفزيونية قائلا:"لقد قلت في وقت سابق، أنا أريد فقط أن ألعب بشكل مستمر".

وأضاف"الجمهور دائما يققول إنني لا أملك طول كافي أو طاقة تساعدني على اللعب كمدافع، لكن أنا أعتقد إنني أتحلى بالذكاء الكافي لشغل ذلك المركز".

وأتم"إذا شاهدتم ما يمكن أن يقدمه كل اللاعبين من أجل الفريق، فإنها معركة حقيقية لحجز المراكز، وكل شخص عليه أن يصارع من أجل حجز مكانا لنفسه".