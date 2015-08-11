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رسميا - شاكيري ينضم إلى ستوك سيتي

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رسميا - شاكيري ينضم إلى ستوك سيتي رسميا - شاكيري ينضم إلى ستوك سيتي

أعلن نادي ستوك سيتي عن تعاقده مع السويسري شيردان شاكيري لاعب إنتر ميلان ليصبح أغلى صفقة في تاريخ النادي الإنجليزي.

وكان شاكيري قد حضر لمشاهدة مباراة فريقه الجديد في افتتاح الدوري الإنجليزي أمام ليفربول والتي خسرها ستوك بهدف نظيف.

وأعلن ستوك في بيان رسمي عن ضم شاكيري مقابل 12 مليون إسترليني ليكسر رقمه في أغلى صفقة أبرمها النادي عبر تاريخه.

وكان اللاعب صاحب الـ23 عاما قد انتقل من بايرن ميونيخ الألماني إلى إنتر ميلان الإيطالي الموسم الماضي إلا أنه لم يقدم نجاحات كبيرة مع النيراتزوري ليحول وجهته إلى إنجلترا.

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