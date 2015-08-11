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حميات بنها: استقبلنا 300 حالة بسبب ارتفاع درجات الحرارة اليوم

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حميات بنها: استقبلنا 300 حالة بسبب ارتفاع درجات الحرارة اليوم حميات بنها: استقبلنا 300 حالة بسبب ارتفاع درجات الحرارة اليوم
أكد الدكتور محمد يوسف، مدير مستشفى الحميات بمدينة بنها، أنه تم استقبال 10 حالات من مستشفى الأمراض العقلية بالخانكة مصابين بالإجهاد الحرارى، نتيجة لموجة الحر التى تشهدها البلاد.

وأشار مدير المستشفى، فى تصريحات صحفية، إلى أن جميع المرضى الذين تم استقبالهم من مستشفى الخانكة من الرجال وتتراوح أعمارهم بين 25 و50 سنة وجميعهم فى حالة صحية مستقرة بعد تلقيهم التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة، مؤكدًا أن هناك حالة واحدة فقط درجة حرارتها 38 درجة تم وضعها تحت الملاحظة.

وأوضح يوسف أنه تم اليوم الثلاثاء إجراء ما يقرب من 300 كشف لحالات مرضية مختلفة، مشيرًا إلى أنه عند الاشتباه فى وجود إجهاد حرارى يتم حجز الحالة ووضعها تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة.

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