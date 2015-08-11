أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

4 نصائح للحفاظ على صحة طفلك فى الحر

Google+ Print
4 نصائح للحفاظ على صحة طفلك فى الحر 4 نصائح للحفاظ على صحة طفلك فى الحر
ارتفعت درجة حرارة الطقس بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وقد تتعد أحيانا 40 درجة مئوية، وهو ما يؤثر على الحالة الصحية للكثيرين وخاصة الأطفال وكبار السن.

وفى هذا السياق، يشير الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث سابقا، أن ارتفاع درجة الحرارة يؤثر على الكبار والصغار، ولكن المسنين والأطفال أكثر عرضة لهذه التأثيرات.

ويتابع رئيس المركز القومى للبحوث سابقا، أنه ينصح بعدم نزول الأطفال أقل من 6 أعوام قبل الساعة ال6 مساء، وذلك لتجنب تعرضهم لأشعة الشمس الضارة التى تؤثر عليهم بطريقة سلبية.

وللحفاظ على صحة طفلك يقدم استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث سابقا، بعض النصائح الهامه ومنها:
>1- الاهتمام باستحمامهم أكثر من مرة يوميا، وذلك بماء بارد وبالصابون المصنوع من الجلسرين، وينصح بدهن الكريمات المرطبة.
>2- ارتدائهم الملابس القطنية ذات الألوان الفاتحة.
>3- تجنب نزولهم من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 5 مساء، وذلك لتجنب أشعة الشمس الضارة.
>4- و إذا كان طفلك أقل من العام الأول يجب تجنب ارتدائه للحفاضات الصناعية واستبدلها بالقطنية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365