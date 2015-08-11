4 نصائح للحفاظ على صحة طفلك فى الحر

ارتفعت درجة حرارة الطقس بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وقد تتعد أحيانا 40 درجة مئوية، وهو ما يؤثر على الحالة الصحية للكثيرين وخاصة الأطفال وكبار السن.

وفى هذا السياق، يشير الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث سابقا، أن ارتفاع درجة الحرارة يؤثر على الكبار والصغار، ولكن المسنين والأطفال أكثر عرضة لهذه التأثيرات.

ويتابع رئيس المركز القومى للبحوث سابقا، أنه ينصح بعدم نزول الأطفال أقل من 6 أعوام قبل الساعة ال6 مساء، وذلك لتجنب تعرضهم لأشعة الشمس الضارة التى تؤثر عليهم بطريقة سلبية.

وللحفاظ على صحة طفلك يقدم استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث سابقا، بعض النصائح الهامه ومنها:

>1- الاهتمام باستحمامهم أكثر من مرة يوميا، وذلك بماء بارد وبالصابون المصنوع من الجلسرين، وينصح بدهن الكريمات المرطبة.

>2- ارتدائهم الملابس القطنية ذات الألوان الفاتحة.

>3- تجنب نزولهم من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 5 مساء، وذلك لتجنب أشعة الشمس الضارة.

>4- و إذا كان طفلك أقل من العام الأول يجب تجنب ارتدائه للحفاضات الصناعية واستبدلها بالقطنية.