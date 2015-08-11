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مفأجاة.. أماكن بكليات الطب والأسنان والهندسة لطلاب علمى قديم مرحلة ثالثة

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مفأجاة.. أماكن بكليات الطب والأسنان والهندسة لطلاب علمى قديم مرحلة ثالثة مفأجاة.. أماكن بكليات الطب والأسنان والهندسة لطلاب علمى قديم مرحلة ثالثة
أعلنت وزارة التعليم العالى، برئاسة الدكتور السيد أحمد عبد الخالق، عن نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة النظام القديم للعام الدراسى 2015/2016.

وحددت الوزارة الأماكن الشاغرة للمرحلة الثالثة للعلمى الناظم القديم، كليات "طب، وطب أسنان، والهندسة، والاقتصاد والعلوم السياسية، والتجارة والحقوق والآداب وتمريض وزارعة ودار العلوم والإعلام والفنون الجميلة وحاسبات ومعلومات"، وجميع المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالى.

بينما جاءت الكليات المتاحة في المرحل الثالثة للتنسيق لشعبة الأدبى النظام القديم كالتالى: " وعلوم سياسية، وتجارة وحقوق والآداب وتربية والتربية النوعية والفنون الجميلة وتربية رياضية"، وجميع المعاهد التابعة للوزارة التعليم العالى.


>- تنسيق المرحلة الثانية أدبى: "دارالعلوم بالقاهرة" 73.4% وآداب انتساب 79.6% و"بنات عين شمس" 78%.. و"تجارة الزقازيق" 79.3% "حقوق القاهرة" 74%.. وأماكن شاغرة بـ"حقوق إسكندرية" والتربية الرياضية والفنية
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