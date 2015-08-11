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"الزند" وسامح عاشور يتفقان على تشكيل لجان لحل منازعات المحامين والقضاة

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"الزند" وسامح عاشور يتفقان على تشكيل لجان لحل منازعات المحامين والقضاة "الزند" وسامح عاشور يتفقان على تشكيل لجان لحل منازعات المحامين والقضاة
التقى وزير العدل المستشار أحمد الزند، اليوم الثلاثاء، سامح عاشور ـ نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب ـ وتناقشا حول سبل حل الخلافات والمشاكل التى تحدث بين المحامين والقضاة وأعضاء النيابة العامة بسبب احتكاكات العمل اليومية.

وقال نقيب المحامين لـ"اليوم السابع" إن هناك مشروع قرار سيصدره وزير العدل بتشكيل لجنة فى كل محكمة ابتدائية لحل الخلافات والمشاكل بين المحامين والقضاة، ولتعقب كل المشكلات ومنع تداعياتها قبل أن تتصاعد، ولتأكيد العلاقة الوطيدة والحميدة بين الطرفين.


>سامح عاشور يدعو المحامين لضبط النفس وعدم الاستجابة لمحاولة التحريض

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