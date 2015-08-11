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السيسى يزور روسيا والصين وسنغافورة وإندونيسيا خلال شهرى أغسطس وسبتمبر

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السيسى يزور روسيا والصين وسنغافورة وإندونيسيا خلال شهرى أغسطس وسبتمبر السيسى يزور روسيا والصين وسنغافورة وإندونيسيا خلال شهرى أغسطس وسبتمبر
يزور الرئيس عبد الفتاح السيسى روسيا والصين وسنغافورة وأندونيسا خلال الأسابيع المقبلة لتوقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية والمشروعات المشتركة فى مختلف المجالات.

ومن المقرر أن يزور الرئيس السيسى روسيا نهاية الشهر الجارى، لعقد قمة ثنائية مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، فى إطار التشاور بين البلدين، والعلاقات المتميزة التى تجمع بينهما.

وفى الأسبوع الأول من سبتمبر، يزور الرئيس السيسى كلاً من الصين وسنغافورة وإندونيسيا.

وكان السفير المصرى فى بكين مجدى عامر، أعلن أن السيسى سيزور الصين فى مطلع شهر سبتمبر المقبل، وذلك بناءً على دعوة من الرئيس الصينى شى جين بينغ، لحضور احتفال الصين بالذكرى السبعين للانتصار فى الحرب العالمية الثانية، والتى من المقرر أن تجرى فى 3 سبتمبر.


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