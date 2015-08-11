بالصور.. أول معرض للكاريكاتير عن قناة السويس الجديدة فى الرياض

نظم المكتب الثقافى المصرى والتعليمى بالمملكة بمكتبه الرئيسى بالرياض معرضًا كاريكاتيريًا خاصًا بعنوان "يوم الفرحة بالكاريكاتير"، ضمن احتفالات المكتب الثقافى بالحدث المصرى العالمى الكبير بافتتاح قناة السويس الجديدة، بريشة الفنان المصرى أشرف عبد الله والملقب بـ"عبقرينو" رسام الكاريكاتير العربى -عضو الجمعية المصرية للكاريكاتير.

ونظم المكتب -بحسب بيان له- الاحتفالات تحت شعار "المصريون يتحدون الزمن ويصنعون التاريخ" ملحمة شعب ورؤية قائد برعاية سفير مصر لدى المملكة عفيفى عبد الوهاب وبإشراف المستشار الثقافى المصرى بالمملكة ورئيس البعثة التعليمية المصرية الدكتور محمد عثمان الخشت وذلك بمقر المكتب الثقافى المصرى بالرياض.

وأشار الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس البعثة التعليمية المصرية إلى أهمية ودور فن الكاريكاتير المصرى والعربى فى تعزيز ومعالجة القضايا المختلفة وفى تثقيف فئات المجتمع وأنه من الفنون الجميلة المشاغبة الساخرة المهمة التى تسهم فى ترسيخ الوعى الثقافى ودعم الانتماء الوطنى فى حب مصر مشيرًا أن هذا المعرض هو الأول من نوعه بالعالم عن افتتاح قناة السويس الجديدة بالكاريكاتير.

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>ودعا المصريين من أجل التكاتف لكى تعود مصر إلى ريادتها ودورها الحضارى، واستعرض الأهمية الاقتصادية والسياسية لقناة السويس الجديدة، مركزًا على الإرادة الصلبة والروح الجديدة التى بثتها فى المصريين من أجل التقدم، ودعا إلى التكاتف من أجل تنفيذ الاستراتيجيات المتكاملة لتنمية إقـليم قناة السويس يعود بالخير على أبنائها ولجعلها بوابة ومعبراً تجارياً للعالم كله فى ضوء الأولويات الوطنية فى هذه اللحظة الهامة من تاريخ مصر، كما أعلن عن تنظيم مسابقة بحثية وأخرى شعرية عن قناة السويس الحالية والجديدة.

من جانبه، قال الفنان أشرف عبقرينو إن الحلم أصبح حقيقة، وأن افتتاح مشروع قناة السويس لحظة تاريخية فى تاريخ مصر لصنع مصر الجديدة وما حدث هو يوم الفرحة الكبرى بإنجاز إنشاء وافتتاح قناة السويس الجديدة، وهى تعد بحق شريان ومفتاح الحياة لمصر والعالم وهدية كبرى للشعب المصرى العظيم وللعالم أجمع، وأن فن الكاريكاتير هو ثقافة كل الشعوب ونبض ومرآة الوطن، ولغة عالمية جميلة قوية معبرة ومعالجة لقضايانا الحيوية والحياتية بشكل ساخر باسم وأن رسام الكاريكاتير والمبدع المصرى هو سفير فوق العادة لوطنه بفكره وريشته بكل مكان بالكون معرباً عن شكره لإدارة المكتب الثقافى لدعوته لإقامة المعرض الكاريكاتيرى احتفالاً بهذه المناسبة العالمية الكبرى ولإتاحة الفرصة للتعبير عن أكبر ملحمة وطنية عالمية فى حب مصر بعد الثورة المصرية فى 30 يونيو، والتعبير عن فرحته وفرحة ملايين المصريين بمصر والعالم لافتتاح مشروع قناة السويس الجديدة والمشاريع التنموية والاستثمارية العملاقة المصاحبة لها وخلق ملايين فرص العمل بها للمصريين.

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> كما أعرب عن فخره واعتزازه بالشعب المصرى العظيم والقوات المسلحة المصرية البواسل وكل مؤسسات الدولة الذين تحدوا الزمن ويصنعون التاريخ والتنمية بسواعدهم وفكرهم وأموالهم وتحدى الإرهاب والتطرف والتشدد، لأن العقول المغلقة هى التى تعد البيئة الخصبة لصناعة الإرهاب وفخره بالتصدى للتآمر على مصر والمنطقة العربية كلها بتكاتف كافة الأشقاء العرب لاسيما المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا، مشيدًا بكل الاستعدادات الثقافية والأمنية والبروتوكولية والإعلامية بالحكومة المصرية لتنظيم وتدشين هذا الحفل العالمى برعاية الرئيس المصرى البطل عبد الفتاح السيسى وحضور عالى المستوى إقليمى ودولى واسع من ملوك ورؤساء ومشاهير دول العالم.



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