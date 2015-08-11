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القومى للمرأة: "دعارة" العفو الدولية تحول المرأة لسلعة وتزيد أطفال الشوارع

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القومى للمرأة: "دعارة" العفو الدولية تحول المرأة لسلعة وتزيد أطفال الشوارع القومى للمرأة: "دعارة" العفو الدولية تحول المرأة لسلعة وتزيد أطفال الشوارع
أعرب المجلس القومى للمرأة عن استيائه ورفضه الشديد للمقترح الذى تقدمت به منظمة العفو الدولية، خلال اجتماعها الذى أجرته فى الفترة من 7 وحتى اليوم 11 من أغسطس الجارى، والخاص بعدم تجريم ممارسة الرذيلة أو العمل فى هذا المجال.

وأكدت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، أن هذا الاقتراح مخالف لما جاءت به الديانات السماوية التى تحرم مثل هذه الممارسات المشينة، كما ينتهك حقوق المرأة ويحولها إلى سلعه جنسية "تباع وتشترى".

وأضافت رئيس المجلس القومى للمرأة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إباحة هذه الممارسات الرذيلة ينتج عنها أضرار كثيرة، منها أضرار صحية مثل انتشار الأمراض، ومنها أضرار اجتماعية تتمثل فى ارتفاع معدلات انتشار ظاهرة أطفال الشوارع، متسائلة عن سبب تطرق المنظمة إلى هذا الموضوع حاليا وإغفال موضوعات أخرى أكثر أهمية.

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