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هل تزوجت منة شلبي من مخرج مسلسلها "حارة اليهود"؟

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هل تزوجت منة شلبي من مخرج مسلسلها "حارة اليهود"؟ هل تزوجت منة شلبي من مخرج مسلسلها "حارة اليهود"؟

الثلاثاء 11-08-2015 14:57

انتشرت مؤخراً على نطاق واسع أخبار تفيد بارتباط الممثلة منة شلبي بمخرج مسلسلها "حارة اليهود" ماندو العدل وتأكيد بعض ممن عملوا في هذا العمل أن هناك بالفعل علاقة عاطفية ربطت بين الاثنين أثناء تصوير العمل.
إلا أن والدة منة شلبي الراقصة المعتزلة زيزي مصطفى قالت في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت" إن هذا الكلام لم يحدث وابنتها غير مرتبطة "وإذا كان هناك خطوبة أو زواج بالتأكيد سيتم الإعلان عنه فنحن لا نفعل شيء في الخفاء".
يذكر أن منة شلبي سبق وتمت خطبتها منذ عدة سنوات للمخرج خالد يوسف إلا أن الفشل كان مصير الخطوبة.

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سيدتي