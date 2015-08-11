أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

وزير الداخلية يكلف بتخفيف عدد المحتجزين بالأقسام بسبب الموجة الحارة

Google+ Print
وزير الداخلية يكلف بتخفيف عدد المحتجزين بالأقسام بسبب الموجة الحارة وزير الداخلية يكلف بتخفيف عدد المحتجزين بالأقسام بسبب الموجة الحارة

وزير الداخلية

قال مصدر أمنى بوزارة الداخلية، إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالسجون والحجوزات داخل الأقسام الشرطية على مستوى الجمهورية.

وأضاف المصدر أن هناك اهتماما بمواجهة الحالات المرضية وارتفاع أعداد المحتجزين داخل بعض الأقسام، حيث تم تزويدها بعدد من التكييفات والمراوح وتوسيع مساحات بعض الحجوزات خاصة الأقسام التى تحوى أعدادا كبيرة من المسجونين من بينهم المطرية وحلوان وإمبابة والطالبية والعمرانية ومركز أوسيم.

وأشار المصدر إلى أن فرقا من النيابة العامة وحقوق الانسان تقوم بصفة دورية بتفقد الأقسام، لمتابعة مدى ملاءمتها للمعيشة الآدمية ، ومتابعة حالات المحتجزين الصحية، ولم يرصد أى مخالفات.

وكلف اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، قطاع التفتيش والرقابة بالمرور على الأقسام لمتابعة توفير وسائل السلامة والتهوية للمتهمين، وترحيل المحتجزين داخل الأقسام التى تشهد أعدادا كبيرة إلى سجون الترحيلات لمنع التكدس، فضلا عن أن المتهمين الصادر ضدهم أحكام يتم ترحيلهم إلى السجون المركزية بنطاق كل مديرية أمن.

يذكر أن البلاد تشهد موجة من الحر الشديد، أدت إلى وفاة أكثر من 40 شخصا بينهم 3 أشخاص داخل حجز قسم أول شبرا الخيمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا