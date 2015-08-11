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نقل وخصم 3 أيام لمديرة مدرسة وإحالة 53 معلما إلى التحقيق بالسويس

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نقل وخصم 3 أيام لمديرة مدرسة وإحالة 53 معلما إلى التحقيق بالسويس نقل وخصم 3 أيام لمديرة مدرسة وإحالة 53 معلما إلى التحقيق بالسويس
أصدر اليوم وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس عبد الحافظ وحيد قرارا بنقل مديرة مدرسة بلال بن رباح الإعدادية وخصم 3 أيام من راتبها وإحالة 24 معلمًا بنفس المدرسة إلى التحقيق، لتغيبهم عن المدرسة اليوم واعتراف المديرة بوجود ما يشبه جدول تقسيم حضور المعلمين بالتناوب على مدار الأسبوع.

شمل القرار إحالة 29 معلمًا إلى التحقيق لتغيبهم بمدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية وخصم يوم واحد لـ17 من معلمى مدرسة الشهيد سليمان ضيف الله الابتدائية من راتبهم واحتساب غياب اليوم بدون أجر.

وأضاف بيان صادر من مديرية التربية والتعليم أن قرار عبد الحافظ جاء لتجاوز نسبة الغياب بكل مدرسة من المدارس المذكورة عن المعدل الذى لا يسمح بالقيام بأعمال استعدادات العام الدراسى المقبل، خاصة فى ظل وجود تطبيق للخطة العلاجية للقرائية بالمدارس الابتدائية وأعمال صيانة بسيطة ورئيسية بمدارس المحافظة.

وكان عبد الحافظ وحيد قد تجول صباح اليوم برفقه على إبراهيم مدير إدارة الجناين التعليمية على عدد من مدارس إدارة الجناين لمتابعة ما تم تنفيذه من أعمال الصيانة من قبل جمعية تروس للتنمية، حيث مر على مدارس أبو حامد الغزالى الثانوية وبلال بن رباح الإعدادية وجمال عبد الناصر والشهيد سليمان ضيف الله الابتدائيتين.

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مصر 365