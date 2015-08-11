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اختتام فعاليات المؤتمر العلمى لطب الأطفال بالبحيرة

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اختتام فعاليات المؤتمر العلمى لطب الأطفال بالبحيرة اختتام فعاليات المؤتمر العلمى لطب الأطفال بالبحيرة
شهد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، ختام فعاليات المؤتمر العلمى السادس لطب الأطفال تحت عنوان (طوارئ طب الأطفال) والذى استمر يومين بقاعة اللجنة العلمية بمستشفى أبو حمص، بالتعاون مع مستشفيات جامعة الأزهر والمعهد الطبى القومى بدمنهور.

وخلال المؤتمر، تم شرح معظم الحالات الحرجة التى يناظرها الأطباء يوميا وكيفية التعامل معها بأقسام طوارئ مختلف مستشفيات المحافظة.

من جانبه أكد الدكتور حمودة الجزار مقرر المؤتمر، أنه جار الإعداد خلال هذا الشهر لإصدار كتيب عن طوارئ طب الأطفال باسم المحافظة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع أطباء الأطفال بمستشفى أبو حمص وبإشراف من جامعة الأزهر.

وأكد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، أهمية تشجيع البحث العلمى واتباع أحدث الأساليب العلمية فى تقديم الخدمة العلاجية الجيدة للمواطنين.

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