محافظ سوهاج يقرر تطوير وتجديد الاستاد الرياضى بتكلفة 11 مليون جنيه

قرر الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، تطوير وتجديد الاستاد الرياضى بمدينة ناصر، حيث يشمل التطوير ملعب كرة القدم والصالة المغطاة والملاعب الفرعية وفندق الرياضيين.

وأضاف المحافظ أن تكلفة التطوير والتجديد تصل إلى 11 مليون جنيه حيث سيتم تركيب مقاعد للمتفرجين لجميع مدرجات ملعب كرة القدم بعدد 13 ألف مقعد وأرضية الملعب وغرف خلع الملابس ودورات المياه وتشمل أعمال التطوير الصالة المغطاة.

وسيتم تغيير خشب الباركيه والمدرجات وإعادة دهان الحوائط والتكييفات وأعمال الإضاءة وتطوير غرف خلع الملابس داخل الصالة، كما تشمل تلك الأعمال أيضًا تطوير ملعب الإسكواش وملعب التنس وسيتم تطوير أرضية تلك الملاعب والإضاءة والتكييف.

وسيحظى فندق الرياضيين بنصيب من تلك التطويرات حيث سيتم تطوير وتجديد الفرش والإضاءة وأعمال السباكة.

ومن جانبه، أكد محمد عبد اللاه نائبًا عن وكيل وزارة الشباب والرياضه بسوهاج، أنه سيتم انتهاء الأعمال خلال 3 شهور، وأن العمل ينفذ بجدية، وهناك تقدم ملحوظ فى أعمال التطوير.