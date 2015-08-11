وزير البحث العلمى يتفقد معرض الأحياء المائية بالإسكندرية

تفقد الدكتور شريف حماد، وزير البحث العلمى، يرافقة الدكتور هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية اليوم الثلاثاء، معرض الأحياء المائية التثقيفى التعليمى، عقب افتتاح تطويرات وتجديدات المعرض.

حضر الجولة الدكتور حمدى عمر، مدير معرض الأحياء المائية، واللواء هانى عبد المقصود، السكرتير العام للمحافظ، واللواء خالد فوزى رئيس حى الجمرك.

وأكد وزير البحث العلمى، أن المعرض يُعَد إضافة جديدة لمدينة الثغر، إذ أن المعرض يضم عددًا من الأحياء المائية النادرة، وتُعْرَض به حاليًا معظم الكائنات البحرية من البحرين المتوسط والأحمر، وأسماك الزينة، وهو معرض ترفيهى تثقيفى علمى، والهدف منه تعريف المواطنين بأنواع الكائنات البحرية الموجودة وإدخال البهجة عليهم، وكذلك يتم عمل أبحاث علمية عليهم.

والمعرض متاح للجمهور بأسعار رمزية إذ يبلغ تذكرة الدخول للفرد المصرى 3 جنيهات، وللأطفال المصريين 1.5 جنيه، وللفرد الأجنبى 10 جنيهات.

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