محافظ سوهاج: الانتهاء من طريق المدينة الجديدة والمطار بتكلفة 18 مليون جنيه

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، أنه جار الانتهاء من العمل بالطريق الواصل بين مدينة سوهاج الجديدة والمطارالدولى بطول 7.5 كيلومتر وبتكلفة 18 مليون جنيه، والطريق عبارة عن حارتين وبينهما جزيرة فى المنتصف بعرض 31 مترًا وسيتم الانتهاء من العمل فى 30 سبتمبر المقبل.

وأضاف المحافظ، أنه تم الانتهاء بالفعل من رصف الحارة الأولى وجار رصف الحارة الثانية، كما سيتم إنارة الطريق عقب الانتهاء من الرصف وتركيب البلدورات على جانبى الطريق والجزيرة الوسطى، وأن هذا الطريق سيخدم أهالى محافظة سوهاج والمتجهين إلى المطار حيث سيوفر أكثر من 15 دقيقة فى المسافة من مدينة سوهاج إلى مطار سوهاج الدولى.

وأكد المهندس محمود وهبة، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، أنه جار الانتهاء من إنشاء محطة مياه وخط ناقل بين المأخذ على النيل ومحطة مياه الشرب بمدينة سوهاج الجديدة والتى سينتهى العمل بها بنهاية سبتمبر المقبل، وستخدم تلك المحطة مدينة سوهاج الجديدة بحوالى 35 ألف متر مكعب يوميًا.