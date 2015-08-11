بالصور.. محافظ الوادى الجديد يكرم المحالين للمعاش وأوائل الشهادات

عقد اللواء محمود عشماوى، محافظ الوادى الجديد، لقاء جماهيريا مع أهالى قرية الكفاح التابعة لمركز الفرافرة، فى إطار جولته التفقدية للمشروعات الخدمية والزراعية والإسكانية بالمركز، حيث استمع لمشكلات المواطنين.

ووجه المحافظ بسرعة إيجاد الحلول المناسبة لها، وتحدث عن المشروعات التنموية العملاقة والتى ستغير من طبيعة الحياة فى مركز الفرافرة بصفة كبيرة.

كما حرص المحافظ خلال زيارته لمركز الفرافرة على تكريم المحالين على المعاش من موظفى الجهاز التنفيذى والقائمين على مشروعك وأوائل الشهادات "الثانوية العامة والأزهرية والفنية"، وقام بتسليمهم شهادات التقدير وسط حضور كبير من أهالى مدينة الفرافرة.

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