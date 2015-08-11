محافظ بورسعيد ردا على الاستياء لتكريمه فنانة شبه عارية: "ما شفتهاش قبل كده"

أكد اللواء مجدى نصر الدين، محافظ بورسيعد، أن الصورة، التى ترددت على مواقع التواصل الاجتماعى أثناء تكريمه لإحدى الفنانات كانت فى إحدى الحفلات، التى تم تنظيمها من قبل إحدى الشخصيات بالمحافظة.. وتم دعوة نحو 45 شخصية فنية ورياضية.

وأضاف اللواء مجدى نصر، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الهدف من تلبية الدعوة وذهابه لهذا الحفل هو تحسين صورة بورسعيد أمام هؤلاء، وخاصة بعد الأزمة التى حدثت عقب مباراتى الأهلى والزمالك وجعلت الكثير من الشخصيات العامة تخشى الذهاب للمحافظة، مشيرا إلى أنه كان يسعى لاستخدام هؤلاء الشخصيات كسفراء لتحسين صورة المحافظة فى الأماكن، التى يزورونها أو البرامج والندوات، التى يظهرون بها.

وأشار إلى أنه تم تكريم الـ45 شخصية، الذين حضروا فى الحفل، مؤكدا أنه لا يعرف صاحبة الصورة، التى جمعته بإحدى السيدات شبه عارية، والتى كانت من بين المكرمين قائلا: "والله ما أعرف الست دى ولا شفتها قبل كده"، وأنا اتصورت مع الناس كلها ليه هما وقفوا على الصورة دى بس".

وأشار إلى أن هناك البعض يرغب فى إثارة البلبلة والفتنة داخل المحافظة، لافتا إلى أن ذهابه للحفلة كان ردا للجميل للشخص، الذى نظم حفلة كبيرة لكافة مواطنى بورسعيد احتفالا بافتتاح قناة السويس الجديدة.

>وكانت قد تداول نشطاء الفيسبوك وتويتر صورة لمحافظ بورسعيد أثناء تكريمه فنانة شبه عارية فى إحدى الحفلات، وسادت حالة استياء داخل المحافظة.

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