أحمد حلمي ناعيا نور الشريف: «حقا أنت الحاضر الغائب»

نعى الفنان أحمد حلمى الفنان نور الشريف، والذي توفى عصر اليوم الثلاثاء، بعد رحلة صراع طويلة مع المرض عن عمر يناهز 69 عامًا.

ونشر حلمى عبر صفحتة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” قائلا: “أول مرة قابلته كنت لسه في سنة أولى في الأكاديمية.. قالي: (أنا هانصحك نصيحة.. لازم تقرأ كتير.. القراية هتغذي روحك وعقلك.. القراية هتخليك في حتة تانية.. وهاتفهم أبعاد تانية كتير).

> سألته: (أبدأ بأيه؟)

> قال لي: (إقرا لنجيب محفوظ في الأول.. نجيب محفوظ أكتر واحد بيرسم الشخصيات).

أُستاذي الكبير نور الشريف.. أنت في عقلي لا تقل أبدا عن عظمة شخصيات نجيب محفوظ بل تزيد.. تركتنا ورحلت ولكنك باق.

> من المؤكد أنني لن أستطيع أن أمسك هاتفي المحول وأتصل بك وأسمع صوتك، ولكني دائما سأستمع إليك من خلال أعمالك التي صنعتها بفنك الأصيل.. من المؤكد أنني لن أستطيع أن أقابلك، ولكني سأراك حيا متألقًا ناجحًا ونموذجًا مشرفًا في صفحات كل كتاب، كنت أنت سببًا في أن أقرأه.. أستاذي الكبير الذي لم أشَرُف بالعمل معه ولكني شَرَفتُ بشرف أكبر، وهو أن أكون واحدًا من محبيه.. رحمك الله.. أنت الآن في مكان أفضل.. حقًا أنت الحاضر الغائب.. أنت نور الشريف.