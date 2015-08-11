إصابة رئيس قسم الانضباط بمديرية أمن البحر الأحمر في «حادث مروري»

أُصيب العميد مصطفي الشايب رئيس قسم الإنضباط بمديرية أمن البحر الأحمر بإصابات متغرقة بعد أن صدمته سيارة مجهولة أمام مكتب بريد الغردقة بشارع النصر وعلي الفور تم نقله لمستشفي الغردقة العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادث .

كان اللواء عادل تونسي مدير أمن البحر الأحمر قد تلقي اخطارًا من العقيد رضا النحاس رئيس مباحث المرور بإصابة العميد مصطفي الشايب في حادث مروري بعد أن صدمته سياره أمام مكتب بريد الغردقة وتم تشكيل فريق طبي لللإشراف علي علاج المصاب.

> وعلي الفور انتقل مدير الأمن وقيادات المديرية والبحث الجنائي للمستشفي لمتابعة حالته الصحية وجاري تحديد السيارة المتسببة في الحادث وضبط قائدها.