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بالصور.. محافظ أسوان يشكل غرفة عمليات لإدارة أزمة غرق منازل بركة الدماس بمياه الصرف الصحى

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جانب من متابعة المحافظ

جانب من متابعة المحافظ

قام اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان بإدارة غرفة عمليات ميدانية تضم المسئولين فى الصرف الصحى والكهرباء والمحليات من أمام محطتى رفع الصرف الصحى 1 ، 6 بمنطقة بركة الدماس بعد توقف طلمبات الرفع بالمحطتين عن العمل نظراً لإنقطاع التيار الكهربائى و حدوث عطل بمولد الكهرباء الإحتياطى وهو الذى تسبب فى قطع مياه الشرب عن بعض المناطق بمدينة أسوان لحين إنتهاء أعمال الإصلاح فى المحطتين.

وقد تابع المحافظ عملية سحب المياه من المنازل والورش والمحلات المتضررة والتى تقع خلف المحطتين وذلك بمشاركة سيارات ومعدات الحماية المدنية و حوالى 20 سيارة كسح تم إستقدامها من مراكز دراو وكوم امبو ونصر النوبة وادفو ، وكان المحافظ قد وصل لموقع المحطتين فور تلقى غرفة عمليات المحافظة بلاغًا من أهالى بركة الدماس بغمر مياه الصرف الصحى لمنازلهم عقب حدوث ماس كهربائى وانقطاع التيار الكهربى عن المنطقة مما تسبب فى توقف طلبات رفع ومعالجة مياه الصرف الصحى بمحطة الدماس، وغرق المنازل بمياه الصرف نتيجة وجودها فى مستوى منخفض عن المحطة.

وقرر المحافظ بإحالة واقعة توقف طلمبات محطة بركة الدماس و غرق المنازل إلى النيابة العامة، لمحاسبة المقصرين بشركتى مياه الشرب والصرف الصحى وأيضًا كهرباء جنوب الصعيد والتحقيق مع المتورطين فى الواقعة وخاصًة أن هناك تعليمات بإستثناء محطات الشرب والصرف الصحى و وكافة مواقع المرافق العامة والخدمية من خطة تخفيف الأحمال الكهربائية .

 

جانب من متابعة المحافظ

جانب من متابعة المحافظ

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