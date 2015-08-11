محلب و4 وزراء يتفقدون أراضي مشروع المليون فدان بالهيلكوبتر بقنا‎

تفقد المهندس إبراهيم محلب ، رئيس الوزارء الثلاثاء رافقه كل من وزراء التنمية المحلية والزراعة والإسكان والتعمير، والري، مساحة 51 ألف فدان، جواً مستقلا طائرة هليكوبتر، ومحطات طلمبات الري التى ستخدم المشروع بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف بقنا ،الذي يعد ضمن مشروع المليون فدان.

ومن جانبه قال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا أنه تم معاينة الأراضي المخصصة للمشرع ، وتم تصويرها والرفع المساحي لها جواً ، مؤكد أن هناك 12 ألف و500 فدان تم الأنتهاء منها فعليا بمنطقة المراشدة بينما يدخل مشروع تنمية واستصلاح غرب النيل ضمن مشروع المليون فدان.

وأكد الدكتور، مصطفى أبوزيد رئيس مصلحة الميكانيكي والكهرباء ، ومساعد وزير الري أن مشروع المراشدة يضم 51 ألف فدان ، ضمن المليون فدان التى دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، منها 12 الف و500 فدان لمشروع قرية ” الحرية ” المعد للعمل بين خلال هذه الفترة.

وأضاف أنه سوف يتم الإعداد حاليا بإنشاء محطة لتصرفات أعلى بقدرة 60 لتر لكل ثانية لتغطية 13 ألف و500 فدان ضمن المشروع ، موضحا أنه سيتم الأنتهاء منها خلال فترة عامين وسييتم ارتواء 26 الف فدان من مياه النيل ، وبالنسبة لل 25 ألف فدان الباقية من المشروع سوف يتم الأنتهاء منها في غضون ٤ أشهر بعد الأنتهاء من الآبار بتكلفة 300 الف جنيه للبئر الواحد ، لسعة 100 متر مكعب لكل ساعة ،موضحا إلى أن المياه الجوفية في تلك المنطقة قريبة جداً من سطح الأرض .

وأشار إلى أن تكلفة المشروع بحفر الآبار وإنشاء محطات الري الباقية تبلغ580 مليون جنيه ، مشير إلى أنه سوف يتم التنسيق مع وزارة الزراعة وهيئة تعمير الصحراء للأنتهاء من تجهيز العقود موضحا أن26 ألف فدان سوف يتم تسليمها لشباب الخريجين بالإضافة إلى وجود25 ألف فدان سوف يتم توزيعها وبيعها للمستثمرين بعد الانتهاء من حفر الأبارفيها .

وذكر أن مشروع الشركة اليابانية البالغ مساحته 7 آلاف فدان يتم 1080 فدان منها بالمياه السطحية وسيتم حفر 43 بئر لرى المساحة المتبقية.

وأوضح ان اهناك تطوير لمحطات المزارع لمحافظات جنوب الصعيد من خلال احلال وتجديد كامل لمحطة “قسطل ” بكوم أمبو بأسوان والخيام بقنا ، بتكلفة 230 مليون جنيه وسيتم الأنتهاء منها خلال18 شهر لحل مشاكل المنتفعين وتنظيم مناوبات الري بهذه المحافظات.