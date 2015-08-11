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استجابة لمبادرة «الحياه الآن» .. الحكومة تعقد اجتماعا مع المحافظين لبحث أزمة القمامة

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استجابة لمبادرة «الحياه الآن» .. الحكومة تعقد اجتماعا مع المحافظين لبحث أزمة القمامة استجابة لمبادرة «الحياه الآن» .. الحكومة تعقد اجتماعا مع المحافظين لبحث أزمة القمامة

11 أغسطس 2015 | 5:43 مساءً

ارشيفية

كشفت مصادر حكومية عن إجتماع عاجل للمحافظين ستعقده برئاسة المهندس إبراهيم محلب خلال أيام ،لبحث مشكله القمامة بالقاهرة و المحافظات.
> وقالت المصادر وفقا لما نقله برنامج (للحياة الآن) الذي يقدمه الاعلامي شريف بركات علي تلفزيون الحياه إن الأجتماع سيضم مسئولي ملفات النظافة والتجميل بالقاهرة والمحافظات والوزراء المعنين بالأمر لتقسيم المحافظات الى مناطق صغيرة تجعل من كل حي وحده مستقله بنفسها مع تفعيل طريقة الفصل من المنبع.
> وفي إستجابة سريعة من الحكومة لحملة برنامج (الحياة الآن) التى اطلقها الأعلامي (شريف بركات) على قناة الحياة ،قالت الدكتورة ليلى اسكندر ،وزيرة التطوير الحضاري والعشوائيات ان الحكومة لديها خطة للقضاء على ظاهرة إنتشار القمامة وإعاده تدويرها وانها تدعم الحملة لإنهاء أزمة انتشار القمامة في .

2015-08-11

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