وزير الثقافة ناعيا «نور الشريف»: ظل نجما بأخلاقه

نعى الدكتور عبد الواحد النبوي، وزير الثقافة، الفنان نور الشريف، وقال النبوي: إن وفاة نور الشريف خسارة كبيرة للفن العربي، فلا ننسى أعماله المتميزة في الدراما والسينما والمسرح، والتي احتلت مكانة كبيرة في وجدان الجمهور وذاكرة الفن، وهو ما جعل أعماله خالدة.

وأضاف : “نور الشريف له تاريخ حافل ومساهمات فنية جعلته نجما متألقا في عالم الفن.. كان مهموما بمشاكل الناس وقضايا المجتمع والبسطاء فاختار أعمالا فنية تناقش همومهم وقضاياهم.. وسعى لتسليط الضوء على شخصيات تاريخية ووطنية في أعماله.. فكان بفنه خير سفير يحكي التاريخ مجسدا على الشاشة”.

وتابع: إن الشريف كان من أبرز فناني جيله، وظل نجما بأخلاقه وتواضعه، فقدم لنا عددا من الوجوه الجديدة في التمثيل والإخراج أصبحوا نجوما فيما بعد، حتى صار الشريف مدرسة فنية بما قدمه للسينما المصرية.

واختتم قائلا: نقدم العزاء في وفاته لأنفسنا ولأسرته ومحبيه، ونسأل الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، ويسكنه فسيح جناته.