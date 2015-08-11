أشهر أعمال «نور الشريف وبوسى».. «حبيبى دائمًا» من أفضل الأفلام الرومانسية.. «آخر الرجال المحترمين» علامة بارزة في مشوار النجمين.. و«لعبة الانتقام» فيلم أكشن.. »

لا يمكن أن يذكر اسم “نور الشريف” دون أن يقترن به مباشرة نصفه الثانى الفنانة “بوسى”، فـ«نور» ما كان يمكن أن يلمع اسمه في سماء الفن دون دعم وتشجيع زوجته وأم بناته “بوسى”.. وفى حياة الثنائى الأشهر فنيًا كانت هناك محطات مشتركة توقّف فيها قطار إبداعهما وقدما معًا أعمالًا أصبحت من أهم الأعمال في تاريخ السينما، لعل أشهرها فيلم “حبيبى دائمًا” الذي يعتبر من العلامات الخالدة في تاريخ السينما الرومانسية، نتوقف عند أهم المحطات الفنية المشتركة بين نور وبوسى، بعد أن فقدت بوسى نصفها الحلو، اليوم، فقد غاب عن عالمنا الفنان القدير نور الشريف بعد صراع طويل مع المرض.

حبيبى دائمًا

يعتبر “حبيبى دائمًا” من أشهر الأفلام الرومانسية، وهو من إنتاج عام 1981، وبطولة نور الشريف وبوسى، وجسدا خلاله قصة حب رائعة بكافة المقاييس أشبه بقصص الحب الأسطورية، لكن رغم عظمتها لم يكتب لها أن تكتمل، بل واجهت عدة عقبات في طريقها نتيجة الفروق الطبقية والمادية بين البطل والبطلة.

وتوالت أحداث الفيلم في إطار تراجيدى إلى أن يختار المخرج النهاية على شاطىء البحر في مشهد أصبح من علامات السينما، عندما ماتت البطلة بين يدى البطل لتعيش قصة الحب حتى بعد وفاتها، والفيلم قصة وسيناريو كوثر هيكل ورفيق الصبان، وقيل إنه مأخوذ عن قصة حقيقية عاشها العندليب عبد الحليم حافظ.

آخر الرجال المحترمين

ومن “حبيبى دائمًا ” إلى “آخر الرجال المحترمين”، الذي يعتبر من العلامات المهمة في مشوار النجمين، وخلال هذا الفيلم استطاع المؤلف وحيد حامد أن يجمع النجمين بطريقة مختلفة تمامًا، فنور أدى شخصية المعلم المحترم الذي يظل طوال الفيلم يبحث عن طفلة فقدت في رحلة مدرسية مسلطًا خلال أحداث الفيلم الضوء على الكثير من سلبيات المجتمع، وعلى الجانب الآخر كانت بوسى تؤدى شخصية السيدة التي فقدت ابنتها وأصيبت بالجنون واختطفت الطفلة لإشباع غريزة الأمومة لديها، وبهذا السيناريو وضع “وحيد حامد” النجمين في مواجهة درامية مختلفة، وصراع مختلف تمامًا عن تجربة “حبيبى دائمًا”.

العاشقان

يعتبر فيلم “العاشقان” أول تجربة إخراج للفنان نور الشريف في حياته، وقدم خلاله تجربته كمخرج وممثل أيضًا بوقوفه بطلًا أمام بوسى، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي اجتماعي من خلال صلاح “نور الشريف” المدير بإحدى شركات القطاع العام الذي يلتقي مع سعاد المحامية “بوسي” ويحدث بينهما تقارب يتحول إلى حب، لكن رئيس مجلس الإدارة يحاول الوقيعة بينهما وينجح في ذلك فيفترقان، ويبقى فيلم “العاشقان” رغم الفراق من أشهر الأفلام المشتركة بينهما.

لعبة الانتقام

التقى النجمان مرة أخرى في “لعبة الانتقام” أمام المخرج محمد عبد العزيز، ودارت أحداث الفيلم في إطار الأكشن والأحداث الدرامية، والصراع بعد زواج البطلة “بوسى” من البطل “نور” رغمًا عن والدها أحد رجال الأعمال والذي حاول طوال الفيلم التفريق بينهما، وتتوالى أحداث الفيلم في إطار لعبة الانتقام التي عانى منها البطلان.