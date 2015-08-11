غدا.. أمير مكة يفتتح سوق عكاظ فى دورته التاسعة بالطائف

يفتتح الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الإشرافية لسوق عكاظ، غدا الأربعاء فعاليات الدورة التاسعة لسوق عكاظ بموقع السوق فى منطقة العرفاء بالطائف، وذلك نيابة عن خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

ودعا الفيصل - فى تصريحات اليوم - رجال العلم والمعرفة والمثقفين والأدباء والمفكرين إلى احتضان سوق عكاظ ورعايته من خلال الحرص على المشاركة فى أنشطته وبرامجه وإثرائه بعطاءاتهم وإبداعاتهم.

وعبر أمير منطقة مكة المكرمة عن ترحيبه وجميع اللجان العاملة فى السوق بجميع المشاركين فى أنشطة وبرامج سوق عكاظ من داخل السعودية وخارجها، كما رحب بجميع زوار السوق من أبناء الطائف أو من القادمين من مختلف مناطق المملكة.

من جانبه، قال أمين سوق عكاظ جريدى المنصورى أن السوق لا يسعى فقط إلى أن يكون واحدا من أبرز المناسبات الثقافية والأدبية والتراثية السعودية، بل يتطلع إلى الأفقين العربى والعالمى، كما يسعى إلى "التعبير الجلى عن التطور الذى تشهده المملكة فى هذه المرحلة فى الجوانب الاقتصادية والتجارية والصناعية والثقافية".

وأضاف أن سوق عكاظ سيقدم لزائريه فى هذا العام برنامجا ثريا ومتكاملا يضم عناصر عدة فكرية وأدبية وثقافية وعلمية وتراثية تعبر عن رؤية سوق عكاظ وأهدافه، مشيرا إلى أن برنامج الأنشطة والفعاليات سيبدأ يوم الخميس القادم ويستمر أربعة أيام.

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