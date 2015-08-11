إحالة نجل حمدى الفخرانى وآخرين للجنايات لاستيلائهم على حقيبة تحت تهديد السلاح

قرر المستشار إبراهيم أبو السعود المحامى العام لنيابات شرق طنطا الكلية، إحالة أوراق القضية رقم 40 لسنة 2015 جنايات أول المحلة والمقيدة برقم 638 جنايات كلى شرق طنطا والمتهم فيها أحمد حمدى الفخرانى "هارب"، وعلاء الدين فتحى زغلول "صحفى" مقيم مدينة نصر – القاهرة- الحى العاشر، وعصام محمد خليفة منصور وشهرته "عصام اليمانى" "صحفى" مقيم حدائق القبة بالقاهرة، واتهامهم بالاستيلاء على حقيبة خاصة بأحد موظفى محكمة المحلة، ويدعى محمد شوقى حندوق والاستيلاء عليها وبها أوراق قضائية ومستندات خاصة بالمحكمة ومبلغ مالى تحت تهديد السلاح بشارع شكرى القوتلى بالمحلة والهرب.

كانت المباحث الجنائية برئاسة اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية، والعميد بهاء البطراوى رئيس مباحث المديرية والعقيد وليد الجندى وكيل فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، قد كشفت النقاب عن قيام أحمد حمدى الفخرانى نجل البرلمانى السابق حمدى الفخرانى نائب المحلة السابق بالاشتراك مع المتهمين الآخرين فى الاستيلاء على حقيبة بها أوراق خاصة بهيئة قضائية من موظف بمحكمة المحلة الكبرى تحت تهديد السلاح والهرب، وقيام المتهمين بارتكاب العديد من وقائع السرقات منها سرقة سيارة ملك الدكتور محمود سعد قاسم تحت تهديد الأسلحة النارية فى المحضر رقم 257 جنايات أول المحلة لسنة 2015 وسرقة سيارة أخرى تحت تهديد السلاح ملك الدكتور أحمد حسن صبحى وسرقة هاتفه المحمول فى القضية رقم 49737 لسنة 2014 جنح قسم أول مدينة نصر فى تاريخ 22 أكتوبر 2014، وقيام نجل الفخرانى وباقى المتهمين الـ7 بسرقة سيارة ملك ريزان طارق عبد العزيز بالإكراه تحت تهديد السلاح فى القضية رقم 5854 لسنة 2014 جنح أول القاهرة الجديدة فى 22 سبتمبر 2014.

كما كشفت التحريات عن قيام المتهمين باستخدام السيارات الثلاثة المسروقة فى عملية السطو المسلح على سيارة نقل الأموال بطنطا فى القضية رقم 925جنايات ثان طنطا والمحالة لمحكمة جنايات طنطا فى جلسة 22أغسطس الجارى، والمتهم فيها أحمد حمدى الفخرانى طالب بكلية طب الأزهر "هارب" وعلاء الدين فتحى زغلول "صحفى"، ومحمد على محمود أحمد وشهرته "محمد الخولى" "هارب" بالسودان، ومقيم إمبابة بالقاهرة ويعمل محاسب ببنك، وعصام محمد خليفة منصور وشهرته "عصام اليمانى" صحفى وناشط سياسى، ومحمود حامد أحمد عبد الرحمن بكالوريوس تجارة مقيم الخصوص–قليوبية، ومحمد على عبد العزيز عفيفى حاصل على معهد فنى تجارى مقيم حدائق القبة – القاهرة، وصلاح محمد طلبة سائق مقيم الأميرية –القاهرة، حيث قاموا بالسطو المسلح على سيارة نقل الأموال وسرقة مليون و350 ألف دولار باستخدام الأسلحة النارية وتخلصوا من السيارات الثلاثة المسروقة بقرية سبطاس مركز طنطا وسيارة أخرى بطريق القرشية – ميت يزيد مركز السنطة والسيارة الثالثة بمنطقة أبو راضى بالمحلة الكبرى، تم القبض على 4 متهمين وهروب 3 بينهم أحمد حمدى الفخرانى، واعترف المتهمون المقبوض عليهم بقيام نجل عضو مجلس الشعب السابق بقيادة التشكيل العصابى لعملية السطو المسلح على سيارة نقل الأموال، وكشفت تحريات المباحث أن جميع المتهمين غير مسجلين جنائيا.

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