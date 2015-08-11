مصرع عامل حفر صعقًا بالكهرباء أثناء عمله بسوهاج

لقى عامل حفر مصرعه بناحية حى الكوثر شرق سوهاج، إثر اصطدامه بسلك كهربائى أثناء عبوره بمنطقة الحفر.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من إدارة النجدة يفيد بمصرع عامل بسبب الكهرباء.

وبالانتقال والفحص، تبين التحريات، التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد أحمد الراوى، رئيس فرع بحث الشرق، بوفــاة فتحى ن ا ع23 عاما عامل حفر، ويقيم بناحية الطليحات دائرة مركز جهينة، وبمناظرة الجثة تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وبسؤال رائد ع م ع 35 عامًا سباك، ويقيم بناحية الطليحات مركز جهينة رفاعي أ ع41 عاما رئيس عمال، ويقيم بناحية الحبيل دائرة مركز البلينا، وعصام ع ر ه 33 عاما عامل حفر، ويقيم بناحية الديابات دائرة مركز أخميم.

قرروا بأنه أثناء عبور المتوفى المذكور بمنطقة حفر بذات الناحية اصطدم بسلك كهربائى، مما نتج عنه وفــاته، ونفوا الشبهة الجنائية، بتوقيع الكشف الطبى بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائى ذلك، تحرر عن ذلك المحضر رقم 343 إدارى القسم لسنة 2015 وجارى العرض على النيابة العامة.

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